Refuerzan el sistema sanitario.

Desde el Gobierno de la provincia se planifica, para que el Sistema de Salud Regional continúe dando respuestas, sin suspender servicios. Por ello, esta semana los hospitales de los tres departamentos del Valle de Uco activaron sus camas de cuidados críticos, manteniendo prestaciones médicas.

Por su parte, los funcionarios al frente de los organismos sanitarios se enfocan en tratar de no suspender servicios, activar estas estructuras implica reducir algunas asistencias, principalmente porque son los profesionales los que se trasladan de espacios y áreas. No obstante y tal como se lo propuso el gobierno provincial en la región, por el momento no se ha suspendido ningún servicio médico y se encuentran funcionando tres camas más de terapia intensiva en los hospitales Scaravelli, Tagarelli y General Las Heras.

También, ya están instaladas y funcionando, en los hospitales Tagarelli y Las Heras, las Unidades de Contención Respiratoria Critica. Las mismas cuentan con respiradores y monitores y son atendidas por profesionales (capacitados previamente) que se contactan con los terapistas del Hospital regional Scaravelli.

Esta acción se originó el año pasado y tiene por objetivo que los hospitales departamentales cuenten con la asistencia de las herramientas sanitarias de una terapia intensiva. Debido a que faltan en todo el país médicos terapistas, el Gobierno provincial instaló estas Unidades de Contención que tienen por objetivo estabilizar al paciente para luego, trasladarlo a otras unidades, si así lo requiere.

Se instalaron 3 camas más de terapia intensiva. “Podemos afirmar que tenemos una terapia intensiva de primerísimo nivel, a la altura de los hospitales del Gran Mendoza”, explicó Luis López, director del Scaravelli.

Cabe señalar que las camas de Terapia Intensiva se duplicaron, sin embargo, para poder llegar a 12 camas en la actual estructura edilicia del Hospital Regional, de los 4 quirófanos funcionando, uno debe dejar de prestar los servicios.