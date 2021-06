Solicitan no asistir a quienes hayan perdido el turno, estos dos días.

Avanza el plan de vacunación y el Valle de Uco destinará estos dos días a inocular a docentes. Rodolfo Guillén, coordinador regional de salud, dialogó con Canal 8, “vamos a estar abocados únicamente a vacunación docente. Se va a vacunar a docentes de todos los niveles, mayores de 30 años. Es una campaña que será entre jueves y viernes, muy intensa”, dijo.

Además agregó, “creemos que con esto damos un gran paso, para asegurar la salud de nuestros docentes. Desde la DGE, les ha comunicado el horario, los han dividido por número de documento”, agregó.

De acuerdo a la planificación, “les han puesto las condiciones, con DNI, una lapicera, sanitizante, para certificar su estatus docente”.

“Siempre va a quedar alguna persona que no entra en el listado por alguna razón, o porque está aislada. Pero no va a perder el turno porque no pudo asistir, después pueden concurrir para recibir su vacuna”, detalló.

Los lugares dispuestos para la vacunación son, en Tunuyán en la Fuesmen, en San Carlos en el Polideportivo Furloti y en Tupungato en el Hotel Turismo.

Desde el área de salud, solicitar a la población en general, que quienes hayan perdido el turno por algún motivo, eviten asistir estos dos días. “Como vamos a estar abocados a este operativo tan intenso, le pedimos a la gente que ha estado ausente en sus turnos que concurra desde el sábado, incluso el domingo”.