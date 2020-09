El Jefe de Bomberos Voluntarios, Pablo Tejeda dialogó con “Todos Arriba” emitido por la señal de Canal 8.

La difícil situación de incendios se repite en todo el Valle de Uco, hace algunos días ya hacía mención de la difícil tarea que deben llevar adelante los Bomberos de San Carlos, los de Tunuyán con novedades diarias, mientras que Tupungato busca poner operativo su cuartel para servir a la comunidad.

En relación a los siniestro ocurridos durante los últimos días, Tejeda informó que “Hace dos días atrás tuvimos dos grandes incendios atrás del albergue municipal y fueron netamente intencionales, y en el día de ayer se registraron 4 incendios. En la calle 25 de noviembre se quemaron 3 hectáreas, otro fue en calle Francisco Delgado y Pellegrini que fue un riesgo de vivienda y otro en la Puntilla”.

El Jefe Bomberil hizo un repaso de la crítica situación a nivel provincial “esto es una situación crítica a nivel provincial porque en Lavalle se registraron 19 salidas en un día, todos incendios intencionales. Maipú tuvo 10 salidas con la misma situación. San Carlos también viene trabajando duro y parejo. Nos preocupa que un día tengamos que llegar y decir “si no nos dan combustible no podemos salir”, esta es la situación, una problemática que está dejando a los bomberos sin combustible, no alcanza por la cantidad de salidas que tenemos todos los días.

También, deben enfrentar y adaptarse a las nuevas maneras de trabajo con todos los protocolos posibles, “es una realidad con la que tenemos que hacer malabares, se va una dotación y tengo que llamar a otra porque por la situación de Covid no puedo tener a 14 o 20 bomberos juntos, entonces estamos teniendo cuidados para no contagiarnos. Es un momento donde nosotros necesitamos una mano. Este año se han duplicado los incendios en comparación al año pasado, por eso estamos pidiendo ayuda a la gente.