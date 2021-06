Expuso en las redes el terrible momento que le tocó vivir.

Alejandra es oriunda de Bolivia y actualmente vive en el Valle de Uco desde hace un tiempo. Denunció a su ex pareja, un joven tunuyanino de 28 años por violencia de género.

La mujer, expuso en las redes un caso de violencia de género, luego de recibir una brutal golpiza por parte de este sujeto. Por el hecho, la denuncia quedó registrada en la Comisaría 15° de Tunuyán.

En comunicación con “A Media Mañana” por Canal 8, la víctima comentó lo que ocurrió el pasado 8 de junio. “Parecía una mañana normal, estábamos por salir de casa y me dijo que me estaba demorando. Me habré demorado unos cinco minutos y él me dijo que me demoré, empezó a tirarme el pelo a darme patadas, yo solo me cubrí. Si no hubieran estado sus familiares para sacarlo, me mataba. él pedía que lo soltaran porque me quería matar. Fue muy feo. Empezó primero leve, con pequeñas cosas, se fue agravando. Todo empezó con agresiones verbales y terminó en esto. Esto ya había pasado con otra mujer antes”, detalló.

“Cuando sucede este hecho de violencia tan monstruoso estaba mi hija menor presenciando todo y no le importo cuanto ella lloraba, para evitar que el me siga golpeando la cara a puro puño intervinieron su madre y su hermana. A SU MADRE LA EMPUJO. Si no hubiese estado nadie más esta persona si se puede llamar así me mataba a golpes, me gritaba que me iba a matar!! Y quería seguirme golpeando. Cuando mi mamá lo enfrentó por llamada él le dijo que no se meta y que esto era una “pelotudez” una peleita de pareja”, relató la joven.

Alejandra, además comentó que no sería el primer caso de violencia de género que protagoniza su ex pareja, “ya había tenido un escrache de su ex pareja! También por agresión física y psicológica.. pero ella nunca hizo ninguna denuncia”, manifestó en las redes.

Con gran valor, compartió su terrible situación para alertar a otras mujeres y alentarlas a no callar el maltrato, “si pasan por algo así no se queden calladas. Yo tengo la suerte de estar contándolo ahora pero cuantas mujeres MURIERON por qué un agresivo las asesinó”.