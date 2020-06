Así lo manifestaron los jefes comunales en diferentes entrevistas que realizó este medio.

Los tres intendentes del Valle de Uco concuerdan en que están «de acuerdo» con las medidas adoptadas por el gobierno provincial, anunciadas ayer por el gobernador Rodolfo Suarez, que plantea nuevas restricciones, como las salidas según terminaciones de DNI y la prohibición de reuniones entre amigos.

En un principio, el tupungatino Gustavo Soto afirmó: «Se optó por una decisión que me parece muy acertada. No se ha cerrado el comercio ni las actividades de profesiones liberales. La provincia sigue manteniendo su apertura en cuanto a esto, solo que en este momento volvemos a una parte de esa fase que es la de terminación de DNI para hacer trámites y compras».

Por su parte, Martín Aveiro, de Tunuyán, apuntó: «Las medidas me parecen convenientes. Esto es fundamental teniendo en cuenta el proceso que está viviendo la pandemia y ante la posible circulación de virus en determinados lugares de Mendoza. Es clave tomar las decisiones que tomó el gobernador. La medida de la terminación del DNI me parece importante para que podamos garantizar la salud e la sociedad». En cuanto a la otra medida estricta anunciada por Suarez, Aveiro señaló: «Respecto a la suspensión de las reuniones de amigos en casas particulares, creo que es una medida importante porque considero que es muy difícil controlarlas. Eso caía pura y exclusivamente en la responsabilidad del propietario de la casa donde era esa reunión».

Por último, el intendente de San Carlos Rolando Scanio afirmó: «las medidas me parecen oportunas. Una de las solicitudes que habíamos hecho desde San Carlos era, precisamente, las reuniones con amigos, ya que veíamos que no se cumplía el objeto para el cual se habilitaron. Con respecto a las salidas por DNI, también me parece una medida importante, porque de esta manera tendremos menos circulación de gente en la calle, que ese es el objetivo. Personalmente, considero que damos un paso hacia atrás para seguramente luego dar dos pasos hacia adelante. Esto nos tiene que servir como sociedad para tomar conciencia y que debemos hacer las cosas para cuidarnos».