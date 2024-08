Una joven de Tunuyán perdió su andador ortopédico cuando tomó un colectivo desde San Carlos para regresar a su casa.

Luna comentó en diálogo con Radio Dos 101.9, que «estaba esperando el colectivo a las 16:40 en Chacón, mi prima me ayudó a subir. Guardamos el andador en la bóveda y la silla arriba del colectivo».

Una vez que terminó su viaje, al bajar, «dos hombres me ayudaron a bajar en la silla de ruedas, el colectivo arrancó y no me dio tiempo a bajar el andador» y se fue en el transporte.

Pese a sus intentos por recuperarlo, hasta el momento no han tenido respuestas de la empresa ni datos certeros.

Si lo viste, podés comunicarte a través del 2622 25-8837.