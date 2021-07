Se trata de una mujer del departamento de San Carlos.

En las últimas horas, gran cantidad de personas compartieron mensajes de apoyo en pedido de una cadena de oración por Jésica Villablanca.

La joven madre, se desempeña como efectivo policial y atraviesa un complejo estado de salud, actualmente está internada luchando para recuperar su bienestar y reencontrarse con sus seres queridos.

“Vos sos fuerte y siempre lo has demostrado. No es tiempo de bajar los brazos demostrale al mundo que sos una guerrera y con la ayuda de Dios vas a salir de todo esto como siempre lo has hecho ponele ganas por favor. Tus hijos tu marido y tu familia te esperan”, expresan y algunos de los mensajes en las redes acompañando con fotos.