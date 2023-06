Valle de Uco: se estrena HAM, el film de la Historia del Agua de Mendoza

El Film «Historia del Agua de Mendoza» cuenta cómo comenzó y se recuperó la lucha en la provincia, desde la histórica movilización de diciembre de 2019, y la defensa de la ley 7722 que protege el recurso hídrico. El estreno en el Valle de Uco es este domingo 18 de junio, a las 19 hs, en el Cine Teatro Real La Consulta, y la entrada es gratuita.

HAM está basada en la masiva movilización de los mendocinos por proteger el indispensable recurso del agua, y se enmarca durante la histórica marcha en diciembre de 2019. Visibiliza el estallido social que obligó a las autoridades y a los poderes económicos a retroceder, y restituir la ley 7722 en diez días. Bernardo Blanco, director del largometraje, contó a Canal 8 sobre su estreno en San Carlos.

A partir de la historia del agua en Mendoza, «el largometraje, además rescata más de 20 mil archivos documentales, de la movilización, de aquellos que participaron y estuvieron presentes, no tiene voz en off y tampoco entrevistas» expresó Blanco. Y agregó: «Fue todo un desafío que llevó 3 años y medios poder terminar, no recurrir a entrevistas posteriores que te aclaren lo que está pasando, o a una voz en off», todo el film es a partir de lo vivido en los hechos.

En cuanto al estreno el director indicó «recomendamos llegar antes, las puertas van a estar abiertas a partir de las 18hs, queremos arrancar puntual la función. Los esperamos a todos y a todas, esperamos que sea un lindo momento».

Cabe destacar que no solo fueron distintos movimientos y grupos ambientales quienes defendieron la Ley 7722, sino toda la población comprometida con el recurso vital para las futuras generaciones.