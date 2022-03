Las estaciones esperan que hoy se normalice la situación.

El desabastecimiento de combustibles en algunas estaciones de servicios preocupó a conductores durante el fin de semana. En el Valle de Uco, el faltante está en el gasoil.

Mientras YPF continúa con las ventas de manera normal, Gulf y Shell, han padecido en los últimos la falta de gasoil, pero aseguran que hoy se normalizaría la situación.

En diálogo con Canal 8 desde las estaciones explicaron, «se está viviendo, está faltando el gasoil. El problema es que los camiones no están llegando, se espera que esta tarde llegue uno. Ya no depende de nosotros».

Mientras que desde Shell dieron a conocer, «en este momento no hay gasoil, no hay nada. Nuestro camión viene en viaje, no tenemos desde el domingo».