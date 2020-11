Reapertura de paritarias, el pedido de los trabajadores de la educación.

Durante la mañana de este miércoles, un nuevo caravanazo tuvo lugar a nivel provincial, la movilización recorrió las calles del Gran Mendoza finalizando con un acto en la Casa de Gobierno.

Carlos Narváez, Secretario Gremial del SUTE San Carlos, relató desde el lugar la gran convocatoria que se dio en apoyo al pedido del sector de la educación. “El caravanazo es para visibilizar el reclamo que hemos hecho durante todo el año con los trabajadores de la educación y lamentablemente desde el gobierno no han llamado a paritarias”, dijo.

Por otra parte destacó, “casi todos los departamentos fuimos a casa de gobierno desde el Parque Central y a la tarde va a haber una concentración en el sur, San Rafael, General Alvear y Malargüe”.

En cuanto a la espera de respuestas por parte del Gobierno provincial, agregó “esperamos que abran un canal de diálogo para tratar no solamente lo salarial, sino que hay otros temas, el ingreso de profesores de secundaria, la indumentaria de celadores, etc. son muchos los temas de los que necesitamos una respuesta”.

Además agregó, “comprendemos la situación que estamos pasando, pero no podemos vivir si las cosas siguen aumentando y nosotros tenemos el mismo sueldo del año pasado. Tanto celadores como docentes, hemos perdido plata durante este año. Los docentes trabajamos más horas de las que se nos pagan porque necesitamos tener el contacto con el alumno y no somos reconocidos, no sirve el reconocimiento de palabras si no hay acciones y no se sientan a tratar alguna temática”, finalizó diciendo Narváez.