Se reunieron para exigir respuestas.

Tras elevar una nota a las autoridades para exigir mayor seguridad en las calles del Valle de Uco, este martes los integrantes de la Cámara de Transporte se reunieron en la plaza departamental.

Desde hace un tiempo, conductores han sido víctimas de diferentes hechos de inseguridad. Aseguran que las unidades que manejan han sido apedreadas, en comunicación con Canal 8 explicaron, «las agresiones no cesan, en barrios donde no pasaban hoy está pasando. Un colega tuvo un atentado ayer, le rompieron el cvidrio de un colectivo y no hemos tenido respuesta».

Foto Canal 8 Valle de Uco.

Ante la falta de respuesta, ya habían anticipado que las medidas sería cada vez más severas hasta que se les garantice la seguridad, «la idea es reunirnos con le municipio y pedir una solución inmediata».

Actualmente, «la cámara que integramos somos 56 miembros, y algunos tienen más de un vehículo», detallaron.

Sobre algunos de los acontecimientos que han sufrido, «la Ruta 40, a la altura de los asentamientos es una zona de peligro, desde hace tiempo salen a romper vidrios, parece un deporte. A mí me ha pasado dos veces, y no se van de la zona se quedan rompiendo más». Ante consultas realizadas con efectivos policiales, «nos dicen que no pueden hacer nada, que son menores, que si los tocan la represaria en contra ellos, hay mucha impunidad».

Como una posible solución a la problemática, «pedimos un control permanente en horario nocturno. Aunque también hemos tenido episodios en el mediodía a las unidades que transportan a los chicos a la escuela. Nosotros le pedimos una escolta, pero hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta. No están tomando conciencia del daño, pero pasa más allá de eso, pueden herir al chofer y volcar, quién se hace cargo de la salud».

Continuarán a la espera de respuestas, de no obtenerlas analizarán nuevas medidas para proteger la integridad de los choferes y quienes viajan en las unidades.