A partir de hoy 31 de octubre hasta el 11 de noviembre los productores podrán realizar las denuncias por daños causados por heladas tardías.

El servicio meteorológico anunciaba la alerta por heladas en algunas zonas de la provincia de Mendoza, Lo cierto es que el sistema frontal que ingresó el domingo hizo que el fenómeno se presentara con mayor intensidad y afectara los oasis productivos del Valle de Uco y del sur provincial, que tuvieron registros de temperaturas bajo cero, por lo que los cultivos se vieron afectados.

Alrededor del 80% son los daños que se registraron en viñedos en algunas zonas, pero también el fenómeno afecto a durazneros y ciruelos.

Las zonas más afectadas:

Valle de Uco: la temperatura mínima alcanzada fue de -2.7ºC. En San Carlos, los daños en viñedos alcanzan entre el 70% y 80%, en tanto, en Tunuyán, lo más afectado fueron las plantaciones de durazno, sobre todo, las ubicadas en la zona de Agua Amarga.

Zona Sur: en San Rafael y General Alvear fueron varios los distritos afectados. La temperatura mínima fue de -3.5ºC y los daños superaron el 60% de la producción.

Desde este lunes 31 de octubre hasta el viernes 11 de noviembre estará abierto el registro de denuncias por daños causados por heladas tardías para productores agrícolas de toda la provincia.

El trámite se puede realizar en las delegaciones y centros receptores de la Dirección de Contingencias Climáticas, o a través del Sistema de Información Agrícola (www.sia.mendoza.gov.ar), esta opción está habilitada solo para los que tengan “aceptado” el RUT digital.

Así mismo, la alerta continúa durante este martes, el servicio de Contingencias Climáticas pronostica: La presencia de aire muy seco. Mínimas: En el Oasis norte – este: -1 a 2 C. Valle de Uco: -3.5 a -0.5 C y San Rafael y G. Alvear: -1.0 C a -2.3 C