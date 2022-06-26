Desde 8 Digital compartimos el estado actual de las rutas en Valle de Uco:
Información compartida por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
ESTADO DE LAS RUTAS NACIONALES Y PROVINCIALES DEL VALLE DE UCO, DEL 26 DE JUNIO DE 2022
RUTA NACIONAL 40, AGRELO – PAREDITAS, TRANSITABLE PARA TODO TIPO DE VEHICULOS, CON PRECAUCION POR NIEBLA
RUTA NACIONAL 40 ALTURA LOCALIDAD DE PAREDITAS – SOSNEADO, TRANSITABLE CON PRECAUCION POR HIELO EN CALZADA EN A° HONDO Y PAPAGALLOS.
RUTA NACIONAL 143, TRANSITABLE PARA TODO TIPO DE VEHICULOS, CON PRECAUCIÓN POR BANCOS DE NIEBLA.
RUTA PROVINCIAL NRO 94 ALTURA PJE MANZANO HISTÓRICO HASTA GRUPO ALFEREZ PORTINARI TRANSITABLE PARA TODO TIPO DE VEHÍCULO, DESDE GRUPO ALFEREZ PORTINARI HASTA PARAJE LAS YARETAS SOLO VEHÍCULOS TIPO PICKUP 4X4 CON PRECAUCIÓN. TIEMPO INESTABLE, CIELO DESPEJADO, VIENTOS LEVES, TEMPERATURA OCHO (-8°) NEGATIVOS.
RUTA PROVINCIAL NRO 98 HACIA LAGUNA DEL DIAMANTE, TRANSITABLE CON PRECAUCION, HASTA REFUGIO ALVARADO. TIEMPO NEVANDO, CIELO CUBIERTO, VIENTOS FUERTES, TEMPERATURA QUINCE (-15°) NEGATIVOS.
RUTA PROVINCIAL NRO 101, PARAJE LA JAULA, TRANSITABLE PARA TODO TIPO DE VEHICULOS, CON PRECAUCION.
RUTA PROVINCIAL NRO 86 PARAJE LOS CERRILLOS, TUPUNGATO, TRANSITABLE PARA TODO TIPO DE VEHICULOS, CON PRECAUCION.
RUTA PROVINCIAL NRO 96 CORREDOR PRODUCTIVO TRANSITABLE, CON PRECAUCIÓN.
RUTA PROVINCIAL NRO 99 CORDÓN DEL PLATA TRANSITABLE, CON PRECAUCIÓN.
RUTA PROVINCIAL NRO. 89 TRANSITABLE PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS, CON PRECAUCIÓN.