Partirá el próximo miércoles a Nueva York .

Nahuel Arce Sosa es del departamento de San Carlos, y accedió a una beca para formarse en Estados Unidos.

En diálogo con «A Media Mañana» por Canal 8, el joven compartió su alegría a días de emprender su viaje.

«Es una locura de muchos meses de espera. Todo empezó en el 2020, en plena pandemia descubrí este programa que se llama «Tu experiencia Broadway», brinda cursos para ir a estudiar a Nueva York teatro musical», contó.

Así, «descubrí que estaban haciendo las audiciones para entregar las becas. Tuve que enviar una canción de teatro musical en inglés, y después de tres semanas me avisaron que había sido uno de los ganadores de las media becas, creo que fui el único mendocino», agregó.

Para concretar su inscripción, necesitaba recaudar fondos para asegurarse de que iba a poder llegar hasta allá. «Gracias a toda la gente que estuvo ayudando, ya no me falta nada. Tengo los pasajes, el pago del programa, la estadía, el dinero para manejarme. Por suerte se dio una hermosa movida, y a través de un pedido que hice en Facebook mucha gente empezó a ayudarme. Eso fue muy necesario, sin esa ayuda no podría haber sido posible», recordó. «Fue mucha la ayuda de la gente, en plena pandemia estaba todo muy complicado económicamente».

Como artistas, Nahuel comentó lo que significa estar a un paso de comenzar la aventura, «es algo que veo desde muy pequeño, Broadway es un lugar en Nueva York, una calle con muchísimos teatros, con los espectáculos más grandes a nivel internacional. Además, hay un montón de estudios de danzas, de canto, actuación. Es donde están los grandes, es una locura, para mí es un sueño cumplido. Pensar que voy a estar ahí es muy bonito».

Sobre su ruta de viaje, «voy a estar llegando el día 14 de julio a Nueva York y el 17 comienzo a estudiar. Voy a tomar clases de las 8 a las 22 hs, es así todos los días, incluso los fines de semana. Ya me han enviado la agenda, tenemos solo el descanso del almuerzo, el descanso de la cena, estaré a full». Esta formación intensiva será del 17 al 31 de julio, pero su regreso a la Argentina será a fines de septiembre.

Sobre el idioma, «con el inglés me manejo, he estado practicando el idioma. Lo entiendo, quizás a la hora de hablar me cueste un poco más».