¿Puedo votar si no voté en las PASO?

Mirá las respuestas a las preguntas más frecuentes.

¿Puedo ir a votar si no voté en las PASO?Sí. No participar en las elecciones primarias de agosto no exime a la persona del derecho y la obligación de sufragar en los comicios generales de octubre.

Para poder emitir su voto, los electores sólo deben cumplir con 2 condiciones: figurar en el padrón electoral y acreditar su identidad con un documento habilitante.

¿Qué pasa si no voto?

Todos los argentinos nativos o por opción (es decir, cuando una persona es hija de padres argentinos y elige esta nacionalidad) desde los 16 y hasta los 70 años están obligados a votar en las elecciones de 2023. En el caso de las personas naturalizadas (extranjeros que obtuvieron la ciudadanía del país), el deber rige desde los 18 años.

En caso de no votar, estos electores deben afrontar el pago de una multa o pueden recibir sanciones, salvo que se encuentren dentro de los grupos de exceptuados y justifiquen su ausencia en los comicios, de acuerdo con el Código Electoral Nacional.

¿De cuánto es la multa por no ir a votar?

Las personas que no asistan a votar, y no justifiquen su inasistencia ante la Justicia Electoral Nacional dentro de los 60 días posteriores a la elección, deberán pagar una multa de entre $ 50 y $ 500. El monto a pagar depende de la cantidad de infracciones previas, de acuerdo con lo que establece la Acordada 37/2013 de la Cámara Nacional Electoral.

En caso de no hacerlo, el Código dispone en su artículo 125 que el infractor no podrá desempeñar funciones o empleos públicos durante 3 años. Tampoco podrá realizar gestiones o trámites durante 1 año ante los organismos estatales nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipales.

¿Es obligatorio votar a los 16 años?

En nuestro País el voto es obligatorio para todas las personas mayores de 16 años y menores de 70. De todas maneras, el Código Electoral Nacional no establece ninguna penalidad para los votantes de 16 y 17 años en caso de no votar.

¿Hasta qué hora puedo votar?

Se puede votar desde la 8 de la mañana hasta las 18 horas. En ese momento, se cierran las puertas de los centros de votación y las autoridades de mesa deberán esperar que terminen de votar todas las personas que ingresaron antes.

¿Cuándo pueden ir a votar los adultos mayores?

No existe un horario en particular para la votación de adultos mayores. Pueden hacerlo, como el resto de la ciudadanía, de 8 a 18 horas. De todas maneras, en el caso de que un elector presente algún tipo de limitación o discapacidad puede solicitar prioridad para votar, como así también los adultos mayores y las personas gestantes y/o con niños o niñas, según establece la DINE.