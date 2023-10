Tupungato destacó el operativo coordinado desplegado por el Zonda

Debieron realizar varias intervenciones.

La previsiones climatológicas por viento zonda fueron un hecho en toda la provincia y en Tupungato se registraron ráfagas de hasta 90km que ocasionaron caídas de árboles, ramas, postes y en menor medida daños materiales en casas y vehículos.

Desde el viernes pasado el cuerpo de Defensa Civil de Tupungato (DC), Inspectores de Tránsito y equipos de diferentes Direcciones del Municipio desplegaron un operativo de asistencia y limpieza para dar respuesta a las eventualidades que provocó este fenómeno climático característico de Mendoza, pero que en esta oportunidad se manifestó con mayor intensidad.

Si bien hubieron distritos y zonas más afectadas que otras el personal de los operativos coordinados fue dando prioridad y respuesta inmediata a aquellos lugares o casos que se consideraban de importancia en cuanto al riesgo que significaban para la comunidad, entre los que se pueden mencionar un foco de incendio que tuvo lugar el día sábado en el paraje Bombal del distrito La Carrera donde tuvo injerencia el cuerpo de Bomberos del departamento junto al equipo de DC del Municipio.

«Una vez que nosotros recibimos la advertencia por el Zonda empezamos a trabajar en la prevención por las redes y a su vez a organizarnos, nosotros formamos parte como un elemento del área de la Municipalidad, por lo tanto todas las áreas y todo el cuerpo de recurso humano y material lo ponemos a disposición y en cuanto sucedían las situaciones debíamos coordinar sin horarios, sin días y a su vez también teníamos que tener la orientación, lo que se llama Comité de Crisis formado por personal de policía, personal de vialidad, personal de EDEMSA, el cuerpo de bomberos» comentó el Coordinador del Área de DC, Carlos Ríos.

En paralelo los equipos iban relevando y trabajando con el transcurrir de las horas, en calles y rutas donde el tránsito quedaba obstaculizado debido a la caída de árboles, ramas y tendido eléctrico por lo que se volvía menester despejar caminos, permitiendo que los residentes pudieran transitar con seguridad.

“Esto empezó a partir del viernes 27 ya en la tarde con caída de árboles y poste de luz, si bien no fue tan fuerte ya se empezaba a manifestar, el sábado 28 ya tuvimos las primeras contingencias y las primeras situaciones de asistencia por voladuras de techos de casas que no estaban bien asegurados sus techos, de árboles que caían sobre otros techos por la magnitud o porque son añejos entonces ya se fueron dando todas estas situaciones, entonces empezamos ya a coordinar con personal de Servicios del Municipio para restablecer lo básico que tenemos que tener, ya sea por el agua, por la electricidad y gracias a Dios tanto el sábado, como el domingo y el lunes no tuvimos que asistir ni evacuar al extremo a familias, pero si estuvimos permanentemente con las llamadas del 911 en todo horario para ir relevando ciertas situaciones que se iban dando” agregó Ríos.

Según informes del Área a su cargo se estima un aproximado de 100 árboles caídos, 150 ramas de diferentes tamaños, 20 postes de tendido eléctrico, 1 desprendimiento de techo y 4 caídas de árboles sobre techos de viviendas; 20 hogares fueron afectados por voladuras de membranas y declarados 2 aplazamientos de vehículos.

Otro de los cuerpos que estuvo en constante movimiento y prestando servicio fue el de la Dirección de Seguridad Vial, que cumplió con su función de vigilancia y ordenamiento del tránsito a medida que se presentaban diferentes caídas o desprendimientos, que en casos provocaron el corte de calles y rutas.

Y así de relevante también fue la labor del Área de Espacio verdes del Municipio que trabajó con sus herramientas y maquinarias despejando árboles, brazos y ramas; y las brigadas de personal de la Dirección de Servicios Generales que continúa vigente con su trabajo y se extenderá por los próximo días con la limpieza, despeje y reacondicionamiento de calles tras lo provocado por el viento; por lo que se solicita a la ciudadanía paciencia y colaboración mientras se vuelve a la normalidad y también se pondera el accionar de los vecinos y vecinas que en su mayoría acataron y siguieron las medidas preventivas comunicadas y que evitaron daños mayores o situaciones de riesgo.