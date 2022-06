Una atractiva propuesta literaria.

Tras un trabajo de varios años, el joven sancarlino Darío Mugneco, Licenciado en producción de medios, presentó su libro «Registro Paranormal, apuntes y experiencias paranormales de Mendoza».

La interesante propuesta literaria recopila grandes historias, en diálogo con Canal 8 se refirió a los inicios de su interés por el tema que hoy está plasmado en papel y disponible al público.

«Estoy muy expectante, muy contento, muy feliz de poder materializar esta idea que siempre tuve de querer hacer un libro, de contar historias», resaltó. En lo personal, «me parece importantísimo que las personas podamos lograr lo que queremos».

En un anticipo sobre lo que se encontrará el lector entre páginas, «se van a encontrar con historias, testigos, relatos de personas que han vivido o viven historias sobrenaturales, paranormales, de terror».

Hay una historia más allá del libro, y es el proceso para su creación que atravesó Dario, «las he ido registrando desde el 2014 y las he armado para que encajen en este libro», compartió.

«Algunas las he vivido yo, me tomé el trabajo de visitar los lugares que tienen como escenario estas historias», agregó. «Ha sido un proceso largo, desde que empecé a escribir notas en medios provinciales», dijo sobre su experiencia .

Todo esto, llevó a que finalmente hoy se pueda disfrutar del producto final. «A principios de este año me di cuenta, que era importante tener mi autoría. Me pasó que historias que he escrito son conocidas hoy como mitos, pero en realidad yo las he escrito».