En las últimas semanas, varias publicaciones en redes sociales dan cuenta de que varias personas han sido estafadas por una empresa constructora de viviendas, encabezada por un hombre oriundo de Tunuyán. Grupos de diversos puntos de la provincia señalan a un hombre como el principal responsable de un engaño que le ha costado a las víctimas miles y miles de pesos. El apuntado es Alejandro Aset, supuesto titular de Construcciones y Desing Aset, una empresa que promociona vía redes promociones exclusivas para la construcción de casas en poco tiempo.

Una de las damnificadas es la tunuyanina Marta Dirie, quien denuncia haber sido estafada por este hombre y su supuesta empresa al haberle entregado dinero, luego de hacer un contrato mutuo para el levantamiento de la casa. Según Marta, el dinero se entregó, pero la casa nunca se construyó. Esto mismo le sucedió a varias personas que también denuncian haber sifrido la misma estafa.

Marta Dirie hablo en el programa «La Banda» de Radio Dos y en el programa AMM de Canal 8 y dio su testimonio de lo sucedido. «Fui estafada por Alejandro Aset . Yo estaba viviendo en una casa prestada. Me prestaron una vivienda por 8 meses porque supuestamente en ese tiempo este señor me iba a construir la casa. Por ser él de Tunuyán y yo también, pensaba que este hombre era una persona seria y de confianza. Lo ubico para hacer mi casa. Hablé con él e hicimos un contrato, con un garante que yo llevé y le hice la entrega de un dinero para empezar. Al tiempo me pide más dinero para compra de materiales y yo se lo entregué. Pero este señor nunca compró nada. Cada vez que yo lo llamaba me decía que estaba en San Rafael y que cuando terminara ahí, empezaba con lo mío», comenzó diciendo la mujer al aire.

«Esto sucedió hasta que me encontré con él. Me pidió más dinero de lo que era porque supuestamente había subido el dólar y entonces había subido la cuota de la casa, pero eso no lo decía el contrato», agregó y detalló que esa charla el hombre habría tenido malos tratos hacia ella. «Llegó un momento en el que, al ver que no me construía la casa, decidí enviarle una carta documento, la cual hasta el día de hoy este señor nunca la contestó. Entonces, hice la correspondiente denuncia a la fiscalía «, añadió en su relato Marta.

De acuerdo a lo que especifica esta mujer, el contacto con Aset lo tuvo por primera vez en el 2018, tiempo en el que acordaron la construcción de la vivienda en un lote de su propiedad. «Hasta el día de hoy no tengo nada. Tampoco tengo noticias de él. Este hombre se desapareció. Cuando yo envié la carta documento, él me manda un audio diciendo que la carta estaba en poder de su abogado y que ya me la iba a contestar y que yo me iba a tener que presentar en mi terreno con 2 garantes y él se iba a presentar con un abogado y un escribano para hacerme la casa. Nunca llegó la contestación de esa carta y nunca fue con su abogado ni escribano al lote como dijo. Desapareció totalmente», cuenta la mujer estafada y agrega: «lo único que este señor hizo en el terreno fue la plataforma y esto nos ha pasado a muchos. Son varias personas a las que ha estafado de esta manera: hace la plataforma y desaparece.

Según Marta, ella posee toda la documentación que comprueba el hecho y denuncia también que Aset continúa con la misma modalidad estafando a más personas. «Tengo todo. Tengo el contrato que hicimos con él, tengo la carta documento y tengo los recibos que me dio cada vez que le entregaba dinero», asegura y apunta: «El tema es que este hombre continúa haciendo esto, sigue estafando. En la fiscalía me dicen que hay que juntar más gente afectada «, plantea. Y es por eso que en las redes sociales hay una movida donde los denunciantes se van sumando cada vez más. En este marco, también hay un «escrache» masivo hacia Aset en grupos de Facebook y otra redes, en el que día a día aparecen aparentes nuevas víctimas que también fueron estafadas bajo la misma modalidad y por la misma persona.

«Entre los estafados, en las publicaciones hay gente de San Martín, de Ciudad, de Tupungato, San Rafael y de otra partes y a todos nos ha hecho lo mismo», asegura Marta. «También hay gente que den8uncia que este hombre le ha hecho la casa pero que se las ha construido muy mal, a tal punto que con un viento se les ha caído la vivienda. Y esa es otra cosa, ya que este señor pone en el contrato que utiliza materiales de primera y usa materiales que ni son de cuarta», culmina Marta, dando a entender que no sólo Aset ha estafado tanto a personas a las que no les ha construido su vivienda, como a los que finalmente se las construyó.

Una de las publicaciones en Facebook.