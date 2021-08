Se lo llevaron de la puerta de su casa.

Durante el fin un vecino de San Carlos sufrió el robo de su vehículo. Se trata de un Renault Laguna blanco, modelo 97 y patente es BHX 483.

Mauro Medina, víctima del hecho de inseguridad estuvo en diálogo con “A Media Mañana” por Canal 8 y dijo”nunca pensé que me podrían sustraer el vehículo, llegar a este punto ya es mucho. Había una fiesta cerca”. Ocurrió a unos 150 metros del carril Casas Viejas.

“Todavía no tengo ningún dato, la Policía me dice que todavía no han podido ver los registros en la cámara de seguridad”, agregó el hombre.

Respecto a la situación de inseguridad en el departamento, “hemos ido a reuniones con comisarios y policía, ellos dicen que hacen su trabajo”.

“Hoy le toca a un vecino, mañana a otro. Yo estoy pensando en mudarme, no sé qué hacer. Que el medio de trabajo se desaparezca de un día para el otro, no le encontrás explicación”, agregó Mauro. Quienes puedan aportar datos, deben comunicarse al 2622 345602 o en la comisaría más cercana.