Esperan reunirse hoy con las autoridades.

Las abundantes lluvias, dejaron a su paso consecuencias en diferentes zonas del departamento. Vecinos de un loteo ubicado en calle 25 de noviembre, varios vecinos se han visto perjudicados por calles anegadas.

En diálogo con Canal 8, varios residentes del lugar manifeataron,»no es la primera vez, ya nos han arreglado la calle. Los días de lluvias no se pueden salir, con los baches que hay no se puede mantener un auto».

Por otra parte, en busca de soluciones, «hice un reclamo, no hemos tenido respuesta. Otro vecino pactó una reunión con alguien de la municipalidad y vendrá esta tarde» , para acordar soluciones al problema.

También, la gente del lugar explicó, «cuando se junta el agua en la salida, se hace un charco enorme y se hace imposible pasar con la bicicleta. Hay chicos que deben salir para ir a la escuela. El año pasado, hace como ocho meses quedaron en arreglarlo, pero no hicieron nada».

En ese sentido agregaron, «es tiempo de que pongan foco a todos los puntos de Tunuyán, sabemos que no somos los únicos, pero no se puede transitar. Cuando llueve no podes salir caminando».