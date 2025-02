Piden una solución.

Vecinos del departamento de Tunuyán se han mostrado muy preocupados por la situación de inseguridad.

En diálogo con 8 DIGITAL, uno de los afectados comentó que ni las cámaras de seguridad, ni las alarmas comunitarias parece ser suficiente para protegerse. A diario suceden «robos, asaltos en las calles, tiros y demás».

Los episodios denunciados, han tenido como víctimas a residentes de los barrios, Unexpo, Los Blancos, Precursores y San Antonio. «Hace varias semanas que estamos sufriendo hechos delictivos, primero eran aislados. Mantuvimos una reunión con la policía, prometieron rondas. Vienen temprano, pero los robos siguen», aseguró.

Aseguraron que el pedido ha sido elevado a las autoridades en varias oportunidades, aunque han sido escuchados, lamentablemente hasta el momento no hay soluciones.

Como parte del día a día, solo mencionó algunos de los delitos que han protagonizado en la zona, «el lunes estaban robando en un salón, justo la policía los encontró, se escaparon a los tiros. Se escondían en las casas». Al otro día, «asaltaron a una señora en plena calle principal del barrio».

También, » la semana pasada andaba un chorro, intentando abrir puertas de las casas y vehículos», alertó.

«Robaron una moto y la dejaron abandonada en el barrio porque se les rompió». A todo esto, se suma otro robo, «desvalijaron una casa a una vecina que está de vacaciones. Así estamos, todos los días es al nuevo», dijo con gran preocupación, solicitando ayuda.

«Las alarmas comunitarias suenan todos los días, hay cámaras, pero roban. No tenemos respuestas», manifestó. «Desconfiamos hasta de nuestra sombra, no puede ser que todos los días sea una nueva. No podemos ni salir a la calle».