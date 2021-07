Autoridades policiales respondieron al pedido.

Darío Delgado, vecino del departamento de Tunuyán dialogó con “A Media Mañana” por Canal 8 relató algunos episodios de inseguridad que ha protagonizado .

“Tengo comercio en Vista Flores, viajo todos los días, hace 18 años que trabajo como independiente. Me levanto todas las mañanas, hasta los días sábados para ir a trabajar”, contó.

El hombre ha sido víctima de importantes robos en su comercio, “antes del día del padre llegué, y me encuentro que me habían roto una ventana, con una reja y me había sustraído más de $100 mil pesos en celulares y otras cosas. La alarma había estado sonando, eso yo se lo recalqué al policía que llegó al local”, relató.

Además, recordó otro episodio similar que vivió hace algún tiempo, “llegué una mañana, me había roto la reja, abrieron el local, me robaron en ese momento más de $200 mil. Por medio de investigaciones mías por Facebook, atraparon a las personas que me habían robado, pero no recuperé nada. Tuve que ir a dar la cara en frente de los delincuentes”.

“Tenemos que vivir esto, pero no tendríamos que vivirlo. Sabemos que la Policía tampoco tiene la culpa, sino el estado”, dijo el vecino. Estos episodios se suman a otros hechos contra la propiedad, en los que la policía trabaja con diferentes operativos.

Fue el propio comisario distrital, quien consultado por Canal 8 atendió el pedido de la comunidad, “hemos tenido hechos contra la propiedad, incluso esta semana ya se han llevado adelante dos allanamientos con resultado positivo. Se logró la detención de una persona que tenía en su posesión diferentes elementos”.

“Estamos trabajando con el apoyo de cuerpos especiales, el cual está mandando movilidades a ese sector para prevenir los hechos delictivos”, detalló la autoridad.

Además, “le pedimos a la comunidad que cualquier información que puedan aportar a las autoridades es muy importante para combatir esta ola de delitos que se presentan en diferentes lugares del departamento”, agregó Salinas.