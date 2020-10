El principal interrogante gira en torno a la continuidad de Mayra Tous y María Eugenia Serrani.

Crecen los interrogantes por la máxima fiesta de los mendocinos en medio de la pandemia. Desde el Gobierno ya especulan que la celebración de marzo será virtual y sin público. Por su parte, dos departamentos ya la suspendieron.

“Estamos trabajando con los representantes de los artistas y directores de fiestas, esta será una vendimia virtual y distinta, queremos generar empleo a los artistas que no tienen trabajo para que no pierdan todos sus ingresos”, adelantó el gobernador Rodolfo Suárez al respecto.

Por otro lado, agregó, “estamos hablando con todos los intendentes y hemos pedido a los hacedores culturales que aporten ideas, descarto una vendimia con público porque no es posible de ningún modo al igual que la vía blanca y carrusel, ya que no podemos tener cientos de personas en la calle. Si bien nadie sabe lo que va ocurrir a futuro, estimamos que la situación no va ser muy distinta en marzo a la que tenemos ahora, las vacunas todavía no están operativas”.

El Valle de Uco, con Tupungato y Tunuyán, coronó durante la fiesta 2020 a la reina y virreina de la Vendimia respectivamente, y la principal pregunta es qué pasará con la continuidad de sus mandatos. Guaymallén y San Mrtín, ya adelantaron que suspenden sus fiestas departamentales.