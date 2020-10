La fiesta máxima de los mendocinos se llevará a cabo de forma virtual el 6 de marzo del año próximo y no habría elección de reina.

Este fin de semana se confirmó que la Fiesta Nacional de la Vendimia 2021 ya tiene fecha. Será, según lo informado por autoridades del Gobierno de Mendoza, el 6 de marzo de 2021. Ante la pandemia por el coronavirus, la ceremonia se podrá observar vía streaming. Además, desde el Ejecutivo indicaron que no habrá elección de la reina. Desde el Ministerio de Cultura vienen trabajando para poder llevar adelante la ceremonia virtual.

Para ello se convocará a productores locales para que elaboren sus propuestas y concursen para llevarla adelante. La idea es que se elabore una película donde se refleje la importancia de la Vendimia para Mendoza, y se deberán contemplar cinco locaciones diferentes.

En cuanto a la elección de la reina, desde el Gobierno explicaron que la tupungatina Mayra Tous, actual Reina Nacional de la Vendimia, continúe su mandato pro un año más.

En este sentido, la propia Mayra apuntó en medios locales: “Coincido que es necesario realizar la Vendimia en forma virtual, porque serviría de mucha ayuda para los artistas locales y por lo que significa esta fiesta para los mendocinos. Sin embargo, no creo que sea bueno una elección de la reina en forma virtual, no me la puedo imaginar”.