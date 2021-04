Ventilación en colectivos: ¿Cómo se cumple el protocolo en el Valle de Uco?

Se dispuso de una nueva medida.

La ventilación será primordial en el transporte público interno, de media y larga distancia. Para esto, será obligatorio que los coches lleven al menos una ventanilla abierta.

Con las medidas de prevención y seguridad sanitaria, se busca disminuir los riesgos de contagio de COVID-19 en el servicio público de transporte, todas las empresas deberán llevar un cartel que señaliza la nueva disposición.

La Resolución 213, de la Secretaría de Servicios Públicos establece la obligatoriedad de que cada unidad tendrá que circular con la debida ventilación. En este caso, las empresas prestatarias tendrán un plazo máximo de 5 días para colocar el cartel indicador con la leyenda “Esta ventanilla debe permanecer abierta para lograr una adecuada ventilación”.

Es importante recordar que es obligatorio para todos los usuarios que utilizan el servicio el uso de cubreboca y sanitizante de manos.

Qué pasa en el Valle de Uco

La medida se conoció durante el día de ayer, aún las empresas tienen tiempo de adecuar los colectivos y garantizar que se respete la correcta ventilación.

Según algunos pasajeros entrevistados por Canal 8, “se viaja tranquilo y se respeta lo de tener la ventanilla abierta”, aseguró una mujer.

Por otro lado, también manifestaron, “no sé ahora cómo se van a cumplir, el problema es el cambio de horario, cuando ponen los escolares se alivia mucho, cuando no, está muy pesado tanto para los choferes y los que viajamos. Los chiquitos cumplen el protocolo de la ventanilla abierta”.

Además, destacaron que “sí se cumple, por lo menos en el que viajo sí. En el caso de los expresos o hay ventanilla para abrir. Los viernes suele llenarse más”.

“Por lo que he visto los choferes no dejan subir a la gente sin barbijo. Pero a veces es terrible como viajamos, si no venís a la terminal no conseguís asiento” mencionó otro testimonio.