Dijo la encargada del Área Sanitaria Tunuyán, en un mensaje esperanzador para la comunidad del Valle de Uco.

La región se ve gravemente afectada por la pandemia en varios ámbitos, la salud, apenas uno de ellos y el encargado de mitigar los efectos en la sociedad, continúa al frente dando batalla contra el virus.

Verónica Atencio quien es la Coordinadora del Área Sanitaria en el departamento de Tunuyán, dialogó con el programa “Todos Arriba”, y se refirió a la situación a nivel nacional y sobre todo regional. “Los casos siguen aumentando en la Nación, en la provincia, en el Valle de Uco. Tratamos de decirle a la gente siempre lo mismo, a pesar de ser reiterativos, entre todos vamos a salir, si no nos cuidamos, si no usamos el tapabocas, sabemos que es complicado para el argentino no juntarse con sus amigos o la familia, pero esas juntadas traen varios problemas porque con una persona que esté contagiada después vamos a tener a 10”, manifestó.

Dejando atrás el invierno, las bajas temperaturas donde preocupaba el impacto en la salud, por enfermedades respiratorias, con la llegada de la primavera la preocupación es otra; “Estos días que están más lindos la gente se junta por más de que no esté permitido y esto nos complica bastante. Ya llevamos 6 meses y es complicado llegar a la gente, el personal de salud también está cansado porque no nos juntamos, sólo vamos a trabajar”.

“Es difícil tener a los jóvenes encerrados, pero hay padres que no acompañan con esto de quedarse en casa”, reiteró. “En una semana podremos ver si hubo una baja en los contagios. Los centros de salud vienen trabajando con las mismas restricciones desde marzo, atendiendo a niños sanos, pero hemos tenido que reducir los controles porque los mismos vecinos no respetan el aislamiento ni el distanciamiento social”, agregó.

Por otra parte, “Vista Flores es el distrito que más positivos tiene después de Tunuyán. Hay que tratar de contener a los niños y adolescentes, que si van a comprar usen bien el tapabocas, lavarse las manos, que si la persona que atiende el negocio no está usando tapabocas hay que irse”.

En relación a los avances, para continuar el arduo trabajo desde el sector de la salud, “en estos días van a llegar los tests rápidos que van a ayudar a descomprimir los laboratorio y que no va a tener la necesidad de enviarlos al Hospital Notti, de igual forma se seguirán haciendo los hisopados, pero es un test más que va a ayudar a contabilizar la cantidad de gente”, concluyó.