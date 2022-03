Aunque no ha logrado recuperar su medio de transporte.

Exequiel Arce, es un joven tucumano que se encuentra en viaje hacia el sur recorriendo el país en bicicleta. En su paso por Tunuyán, en la madruga del miércoles le robaron su medio de transporte y hasta el momento no ha podido recuperar su medio de transporte.

El pedido del joven se difundió rápidamente en las redes sociales. En diálogo con Canal 8, comentó, «hace dos meses no me imaginaba estar viajando en bicicleta pero me aventuré. Mi destino era Bariloche».

Sobre el día en que llegó a Tunuyán, «fue un día complicado, llegué de noche, no me quise alejar mucho de la ruta al no conocer la zona. Algunos me recomendaron la estación de servicio, me acerqué y lamentablemente cuando me desperté no tenía la bici. Hice la denuncia, como corresponde, todavía estoy a la espera», agregó.

Sobre el hecho, «me gustaría contar lo que pasó para que a otros viajeros no les pase, con esta inseguridad», y reconoció que ha perdido la esperanza de recuperar su bicicleta.

En su experiencia viajando por el país, «desde el mes y semanas que llevo viajando nunca estuve bajo peligro. Acampé en otros lugares y estaba todo en orden. Lamentablemente acá me pasó. Tengo que agradecer a todas las personas que me ayudaron sin conocerme. Compartieron todas las historias, se comunicaron conmigo para ver qué necesitaba, me brindaron un espacio en su casa para armar la carpa».

Para aportar datos se pueden tomar contacto con Exequiel al 381 649-7273.