Lapidario, Jonatan Viale, presentador de Realidad Aumentada; se dirigió al Presidente.

EL conocido conductor de A24, editorializo esta tarde en su ciclo, con suma dureza respecto de lo que llamo “Coronavirus, una buena excusa para los corruptos”.

En la presentación de su ciclo, fundamento su visión de la realidad argentina, exponiendo tres ejemplos. “Ejemplo 1: hay hambre, no hay tiempo, compremos comida, no hay precio… alguien se queda con la torta. Alguien se queda con la diferencia. Ejemplo 2: cárceles sin visitas… Liberemos chorros…liberemos delincuentes. Ejemplo 3: Hace falta alcohol en gel Y esto corre para el gobierno nacional, y el gobierno de la ciudad (Refiriéndose a CABA). Compremos en masa. No importa el precio… ¿Como que no importa el precio? Alguien se queda con la diferencia, muchaches…(SIC)”

En ese tenor, el editorial fue adentrándose en cuestiones de la actualidad.

“Mucho cuidado con esto. Es un gran momento para robar en la Argentina, lamentablemente. La mayor parte de la sociedad argentina, estamos asustados, angustiados…los controles son más laxos, son tiempos raros…Música para los oídos de un señor delincuente.”

“Cuánta plata se robaron con las compras con sobreprecios de los alimentos del Ministerio de desarrollo social…()…sobreprecio: alguien se quedó con más de 300 millones de pesos que no le corresponde…”

Prosiguió enumerando los funcionarios involucrados en este escándalo y se refirió a las organizaciones sociales afines al gobierno quienes “tienen su caja, tienen su quinta…”

También se refirió a la liberación de Amado Boudou, recordando que hace poco un informe del mismo juez (Obligado) indicaba que Boudou no presenta patologías crónicas ni tratamientos médicos, no cursa enfermedad, etc. y sin embargo ahora lo libero.

Viale, finalizo su segmento de opinión enumerando algunos otros casos más, inexplicables a la luz de la verdad, con la frase “…Eso que el presidente, al que respetamos mucho, había prometido que la Argentina de los vivos se había terminado…Con todo respeto, señor presidente, déjeme dudar de eso.”