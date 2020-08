Se trata de Josefina Piñol Battaglia, quien cumple su mandato como soberana representante de la máxima fiesta de los tunuyaninos a nivel nacional.

La joven habría subido un video en su estado de cuenta de la red Instagram el pasado sábado por la noche con la leyenda «pijamada de primas«. En el audiovisual aparecen junto a ellas dos chicas más y una cuarta persona que sería la que filma la situación.

Al conocerse este video, el descargo de Josefina vino rápidamente y también lo hizo por la misma cuenta de Instagram en la mañana de este lunes. «Lamento tener que aclarar que han creado una cuenta falsa para inventar cosas en mi nombre denunciando que he incumplido con la cuarentena. Como ciudadana representante pública, quiero aclarar que he cumplido con todos los decretos publicados. Me cuido y he cuidado a todas las personas que me rodean. Siempre hay gente con malas intenciones.», publicó la soberana entre otras cosas. En otro posteo escribió «Esta cuenta es falsa, si por favor pueden denunciarla se los agradecería».