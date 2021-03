«Saquen esta lacra de la fábrica de mi abuelo».

Un conmovedor video, que muestra el llanto de un empresario lácteo por un bloqueo sindical, trascendió en las últimas horas.

Se trata de la fábrica de lácteos, Mayol, en la localidad bonaerense de Gobernador Udaondo, partido de Cañuelas, se vio bloqueada por sindicalistas de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera. La medida duró unas 96 horas, durante ese tiempo la firma estuvo paralizada por sindicalistas que reclamaban que la mitad de los 14 empleados pasaran a ATILRA. Argumentaban, entre otras cuestiones, que algunos trabajadores se estaban en otros gremios para pagar menos en cargas sociales.

Frente a la situación y la imposibilidad de no poder trabajar, uno de los socios de la firma, grabó un conmovedor video que salió a la luz, pidiendo entre lágrimas, “sáquenme esta lacra de encima”.

“No me puedo expresar bien, tengo un dolor en el alma muy profundo. No tengo miedo. Ya les dije que, con 73 años, hagan de mi cuerpo lo que quieran. No era nada difícil para ellos, 30 patoteros, que me agarren en medio de la calle solo y cagarme a palos”, contó con mucha tristeza. “Ya me pegaron demasiado con todo lo que está pasando, tengo el cuerpo dolido, pero no estoy vencido”, menciona.

Por otro lado continúa, “realmente espero que alguien en este bendito país saque esta lacra de mi fábrica, la fábrica de mi abuelo. Sáquenme esta lacra de encima, ayúdenme”.

“Nosotros pagamos los impuestos, estamos al día en todo, no debemos nada y nos sacan millones en impuestos. ¿Para qué? ¿Para que nos prohíban trabajar? Nos quitan la libertad de trabajar. A mí me encanta laburar y me da bronca que esta gente me destruya todo. Estoy harto, estoy podrido”, manifestó indignado.