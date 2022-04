La invitó a uno de sus conciertos.

El indignante caso de Bullying que tuvo lugar en una escuela de Tupungato, generó gran repercusión. El fuerte testimonio de Agustina y su familia, encendió las alarmas para atender de manera urgente la problemática que algunos padecen a diario.

La pequeña conmovió a todos en su desesperado pedido de ayuda y soluciones. El caso tuvo repercusión a nivel nacional, y una gran cantidad de personas mostraron apoyo para que niña continúe sus estudios.

Entre tantos mensajes para motivarla, apareció el del Lali Espósito, quien además la invitó a uno de sus shows que brindará en Buenos Aires.

«Este video es para mi amiga, hermosa Agustina. Soy Lali, no sé si me conoces, me encantaría ser tu amiga. Me encantaría mandarte un saludo y mucho amor».

«Me enteré que te encanta bailar, sos lo más, me lo dijo tu mamá Verónica. Sos muy especial, hay que estar contento», le aconsejó la artista. «Yo te quería decir que te quiero».

«Mereces pasarla bien, como las reinas, bailar y divertirte», dijo en su mensaje para Agustina.