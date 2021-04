Por último 8Digital pudo dialogar con otra comerciante de Tunuyán, quien se dedica a la venta de celulares y también fue víctima: «me robaron en este caso, nada de valor, se llevaron unas maquetas de teléfono, deben haber pensado que eran celulares de verdad, fue tipo 17.30 horas. Ingresaron al local los tres me preguntaron por el precio de unos parlantes y se retiraron, diciendo más tarde volvemos» explicó.

Además agregó: «aproximadamente a las 19 horas, vuelve el hombre sólo y me pide que le pruebe un parlante, cuando ingreso a la vidriera, yo de espalda, el saca de la vidrieras las maquetas. Yo me doy cuenta y le digo que me deje las maquetas que sacó, él me lo niega y le digo -Si vi que las sacaste. Se hizo para atrás y le dije ándate porque llamo a la policía y se fue corriendo. Por suerte esta vez no fue nada, ya que cinco veces he sufrido grandes robos en mi local».