Fue el sábado en la madrugada.

Una cámara de seguridad registró el momento en el que un hombre roba y traslada en bicicleta una escultura desde la avenida San Martín de Vista Flores.

Las obras pertenecen al escultor tunuyanino Miguel Mansilla, y representaban «Cuatro Amigos», homenaje a músicos de la zona.

En diálogo con Canal 8, el propio Mansilla comentó, «la noticia nos tomo muy de sorpresa y con angustia, porque nunca pensamos que esto podía pasar. Siempre exponemos las esculturas en el boulevard para que todo el pueblo las conozca».

Foto cortesía a Canal 8.

Por otro lado comentó, «las esculturas fueron realizadas hace 1 mes aproximadamente. Y representan a Los Cuatro Amigos. Que eran músicos que durante décadas animaron con su música fiestas y casamientos. Te estoy hablando de los años 60 y 70. Todo un icono para nuestro pueblo y Valle de Uco», dijo sobre la historia.

Además, «al que la robó, que no le sirve de nada, que piense en el trabajo y las horas puestas en estás esculturas y a los vecinos que si la ven sean solidarios y avisen. No es para tan fácil ocultarla. Por su tamaño y que realmente no les sirve para nada».