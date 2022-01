Anoche, cientos de vecinos, familiares y amigos se reunieron en las inmediaciones de la Plaza Departamental de Tunuyán para pedir Justicia por Carlos Amieva.

Por el hecho, Matías (24) y Diego Sicre (30) están acusados por homicidio simple.

Según los datos obtenidos, la causa de muerte de Carlos fue «traumatismo de cráneo grave con hemorragia subdural en la región frontal bilateral, con fractura de base de cráneo». Además, el cadáver presentaba moretones en el párpado superior derecho, en la cara anterior del brazo izquierdo y en el brazo derecho.

Adriana Amieva (hermana) en dialogo con Canal 8 dijo: «El acompañamiento de la gente en redes sociales, llamados, mensajes es inigualable, el amor que le tienen a él es indiscutible»

«Yo pido que los violentos no queden afuera, que esta gente no quede afuera, porque van a generar más inconvenientes en la sociedad de Tunuyán. Pido que no los liberen, que cumplan la condena que tengan que cumplir y la pregunta que me hago es ¿Por qué estaban afuera?. Con la justicia hasta ahora va todo bien, lo que si puedo criticar, es porque no actuaron antes, mi hermano no tendría que estar muerto, mi hermano tendría que estar con nosotros»