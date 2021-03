“Digamos Basta a la Inseguridad”.

Vecinos organizados del departamento de Tupungato, marcharon para pedir más seguridad. Tal como se había convocado, ayer recorrieron las calles, en una marcha pacífica. El punto de encuentro fue la rotonda del reloj y la marcha siguió su curso por avenida Belgrano, para finalizar en la explanada municipal.

Oscar Arreguez, creador del grupo de Facebook «Delitos Tupungato» comentó a Canal 8: «notamos que en las últimas semanas ha sido terrible lo que está viviendo Tupungato. Nos han invadido los delincuentes, parece que nadie ve nada, solamente los vecinos afectados. Tengo más de diez robos en mi propiedad, soy un trabajador, y vemos día a día como nos despojan de nuestros bienes”.

Con una amplia adhesión de los vecinos, la marcha pacifica se desarrollo por el centro de Tupungato. Las familias esperan respuestas de las autoridades.

Gabriel Moschetti, titular de la Comisaria 20 Tupungato, recibió a los vecinos en la explanada municipal y ante todos dijó: «Sabemos que estamos sufriendo este ultimo tiempo una ola de delitos que nos aquejan bastante, hemos tomado todo los recaudos necesarios. Es una realidad, y tengo tengo que darles una respuesta, no tengo para poner un policía en cada esquina, pero si vamos a solucionar el problema de alguna forma. Priorizaremos los sitios que mayores robos están teniendo, estamos trabando en conjunto con las distritales»

«Mi despacho esta abierto para tener las reuniones que necesiten y me gustaría luego realizar reuniones barrio por barrio para conocer más en detalle las problemáticas de cada sitio. Me hago responsable de lo que esta pasando, de esta marcha me entere por redes sociales, nadie me invito a participar de nada» agregó.