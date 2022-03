Familiares denunciaron la agresión.

Durante el fin de semana, jóvenes protagonizaron una violenta pelea en plana calle San Martín, en inmediaciones de la plaza departamental. El incidente fue registrado por los celulares de quienes observaban la pelea.

La madre de una de las jóvenes golpeadas, dialogó con Canal 8, «el domingo a la madrugada a la salida del boliche, en el centro de Tunuyán se inició una pelea con mi hija. Ella salió, me comenta que se sienta con una amiga a comerse un pancho y llega una chica a pegarle sin motivo, por lo que tengo entendido», relató la mujer. «Por lo que me comenta, fue ella y las tres hermanas las que le pegaron». Además, involucraron a una cuarta persona, un joven, «en un video no sale específicamente que él le pega, aunque en otro video se ve que le pega una patada cuando mi hija está en el piso», dijo la mujer. Por el hecho realizaron la denuncia.

Sobre el estado de salud de la joven, «ella ese mismo día, venía toda golpeada con hematomas en la cabeza, la boca, los ojos, las piernas. El brazo, era el más complicado, por una placa se dieron cuenta que tenía dos huesos quebrados. Estamos esperando saber si va a operación o no».

A modo de reflexión, agregó, «los padres deben hablar con los hijos, el alcohol lleva a un montón de cosas».

Por su parte, la joven acusada por la agresión habló sobre lo sucedido con Canal 8, «fuimos a pasar una noche tranquila al boliche. Esta chica durante la noche tuvimos algunos problemas en el baño, cuando salimos nos quedamos esperando para comprar un pancho. Viene ella y nos empezamos a pelear. Al otro día empecé a recibir amenazas», comentó. «No justifico la violencia, pero no puedo dejar que me peguen y me defendí».

Sobre la acusación contra su pareja, «la mayoría de la gente es testigo de que él no estuvo. Sino que llegó después que se terminó la pelea, si él hubiese estado no dejaba que peleáramos. Es la primera vez que nos pasa algo así».

Para finalizar dijo, «quiero pedirle disculpas, no soy de hacer estas cosas. Yo estaba consciente, no sé ella. A veces salimos a divertirnos y de tan bien que uno la pasa no te das cuenta si tomas demás».