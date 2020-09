Se entregarán premios en efectivos.

Más de mil gamers podrán competir de manera virtual, en un evento con sede en Mendoza. La provincia convocó a más de 1.000 gamers de 13 años en adelante de todo el país a competir en un torneo de deportes electrónicos (e-Sports) de manera virtual en un torneo que empieza mañana y se extenderá durante septiembre, con el aval de la Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos de Argentina (DEVA) y entregará premios en efectivo.

«Quarentine Challenge», es un torneo de deportes electrónicos de ocho competencias distintas, impulsado por la Dirección Provincial de Juventudes y varias organizaciones de esta industria como la Asociación Mendocina de Deportes Electrónicos (AMDE), Filmandes, DEVA, Fan games, entre otros. Además, está apoyado por la Legislatura y el gobierno de Mendoza .

«La modalidad de competencia será individual, uno contra uno, en dúos, por equipos de cuatro personas, multijugador y modo Battle Royal en la que los ganadores van eliminando rivales y cumpliendo objetivos», detalló a Télam Elías Medina, uno de los colaboradores locales de la competencia, que tiene 25 años. Quien además agregó, «Estamos muy contentos con la cantidad de inscriptos, que son más de 1.000, hay participantes de todo el país y quizás países limítrofes que participarán en el torneo que reparte en total $100.000 en premios».

A partir de este domingo, personas de 13 años en adelante competirán en distintas partidas, de ocho juegos diferentes de deportes electrónicos tales como Counter Strike Go, League of Legends, Call of Duty Warzone, Clash Royale, Valorant, Dragon Ball Figther Z, Fortnite y Age of Empire.

La competencia, que se extenderá durante el mes de septiembre, será transmitida vía streaming a partir de fases eliminatorias y semifinales de algunos partidos y las finales de cada uno de los e-Sports también, para que miles de fanáticos sigan en tiempo real el desarrollo del torneo.