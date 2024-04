El abogado Mariano Fragueiro Frías expresó que fueron notificados de la decisión de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal “que resolvió hacer lugar al recurso de casación interpuesto por esta defensa y, en consecuencia, CASAR y ANULAR la resolución de este Tribunal que dispuso su detención”.

Así, Fragueiro Frías expresó que “asiste razón a esta parte en cuanto a que debe mantenerse la situación de libertad de Walter Ricardo Bento hasta tanto recaiga decisión definitiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que confirme el pronunciamiento del tribunal de enjuiciamiento de Magistrados de la Nación”, en referencia a la destitución del magistrado.

“Nuestro asistido permanece privado de su libertad merced a una decisión nula desde hace cinco largos meses, y que, pese a las diversas presentaciones enarboladas por esta parte, esta anormal situación se mantiene hasta hoy”, agregó.

De esta forma, para Fragueiro Frías “corresponderá que se libre urgente oficio a su lugar de detención, disponiendo su inmediata libertad, de lo contrario, podría incluso configurarse un supuesto asimilable a alguno de los tipos que sancionan al funcionario que, teniendo noticias de una detención ilegal omitiere, retardare o rehusare hacerla cesar”.

El tribunal que juzga a Bento (Gretel Diamante, Eliana Rattá y María Carolina Pereira), cuya resolución de prisión contra el exjuez anuló la Cámara Federal de Casación, corrió vista al Ministerio Público Fiscal del pedido de “inmediata libertad”. Y la contestación ya se produjo.

Los fiscales (Dante Vega y María Gloria André) consideraron que no corresponde que Bento quede en libertad. Hubo fundamentos de “carácter procesal” que rebatieron lo dispuesto en el fallo de Casación.

Pero además, el Ministerio Público Fiscal expuso sobre el “riesgo procesal” que puede implicar la liberación de Bento. En este sentido, los fiscales creen que el acusado puede entorpecer pruebas e insisten en que hay riesgo de fuga.

“Es una banda que permanece activa porque el jefe permanece en libertad”, había dicho el fiscal Vega a Los Andes en agosto del año pasado, cuando Bento ya había sido suspendido por el Consejo de la Magistratura pero todavía no caía preso.

También lo acusó en aquella entrevista de haber “perturbado el proceso desde que estaba secreto”.

Lo cierto es que la tarde del jueves y la mañana del viernes fueron muy movidos en tribunales federales. Primero surgió el fallo de Casación y luego, con rapidez, antes de que acabara el jueves, la defensa ya había introducido el pedido formal de libertad para Bento.

No fue la única medida: los abogados de Bento también presentaron un escrito que buscaba evitar que el tribunal diera intervención a los fiscales del juicio, porque según su perspectiva, no correspondía que corrieran vista a esta parte. No obstante, los fiscales opinaron y ahora en tribunales consideran que la definición de las juezas es inminente. “El lunes a más tardar tiene que estar”, afirmó una fuente.