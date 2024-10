La Junta Electoral definió la cifra para aquellas listas que deseen presentarse para dirimir una interna en las urnas: $3 millones a nivel provincial y $2 millones para aquella lista que quiera presentarse a una elección departamental. El plazo de presentación de dichas listas será el próximo sábado 19 de octubre.

Ante el respaldo que le dio Sagasti a Emir Félix para presidir el partido provincial, Lautaro Cruciani, del Mov. Evita, ratificó dirigente que también quiere presidir el peronismo.

Según explicaron desde el PJ, se incluyen en esos valores la impresión de boletas y la logística que conlleva el proceso eleccionario. Tal como el alquiler de los lugares de votación, los efectivos policiales que custodien el acto en cada escuela, el pago a veedores de la Justicia Federal ($120 mil la jornada), el traslado de urnas, etc.

Además, hay otros procesos administrativos que cumplir como juntar 2.060 avales en toda la provincia. Lo cual no parece un impedimento teniendo en cuenta que son alrededor de 70.000 los afiliados que quedarán habilitados para votar cuando se oficialice el padrón, informan desde el partido. También deben competir en al menos 16 departamentos y los dos que se exceptúen no pueden pertenecer al mismo distrito electoral.

El último antecedente de elecciones partidarias fue la del Pro mendocino que terminó ganando Gabriel Pradines, sobre la vicegobernadora Hebe Casado. Las dos listas que compitieron debieron abonar $2 millones para presentarse a nivel provincial, sin discriminar el nivel departamental como opción. Por lo que es un valor solo un poco más alto el que presenta el peronismo. “La plata saldrá de los afiliados porque el partido no tiene esa caja para afrontarla”, sostuvo una fuente del PJ.

Cruciani está al tanto del costo que definió la Junta Electoral del PJ, pero desconoce su formalidad hasta que “se expresen públicamente cuáles son los aranceles y los requisitos excluyentes para presentar una lista en el Partido Justicialista”, le afirmó a Los Andes.

“Hasta que no viertan dichos públicamente, yo me considero que todavía no estoy notificado de tal decisión”, sostuvo y de la misma manera señaló que “la candidatura de Emir aún no ha sido oficializada”. Es decir, hasta el momento el único candidato declarado, entiende que es él.

Cruciani contó que confirmaron el paso a la interna, como respuesta a la declaración de la senadora Anabel Fernández Sagasti que blanqueó en una entrevista con Canal 7 el interés de La Cámpora en que Emir Félix sea el candidato de la “unidad” del peronismo.