El periodista Jorge Lanata continúa internado en grave estado.

Se encuentra en el Hospital Italiano y tras ser operado por una isquemia intestinal, fue sometido a un nuevo procedimiento quirúrgico exploratorio para analizar la zona y el estómago del paciente. A pesar de que no hubo inconvenientes, analizan repetir el proceso el lunes 14 de octubre.

Tras la intervención quirúrgica, su esposa, Elba Marcovecchio, dedicó un rato a hablar con la prensa, en donde confirmó que salió todo bien y que habrá una tercera operación.

«Obviamente que cada intervención nos pone muy nerviosos porque es anestesia general«.

A su vez, aseguró que la próxima operación podría ser la última, aunque no es algo del todo seguro.

Al ser consultada sobre si estaba al tanto de la intervención del periodista, Marcovecchio dio a entender que no, y marcó: «Eso fue algo que paso pero no quiero traer inconvenientes internos que no tendrían que haber pasado«.

En esa línea, manifestó: «Yo lo que no quiero en este momento es más despelote«, aunque ratificó que «no tendría que haber pasado lo que pasó hoy a la mañana«.

«Me parece que no era el espíritu, de tomar decisiones conjuntas que valga la redundancia, lo pedí explícitamente», agregó en ese sentido y remarcó: «Creo que todos estamos acompañándolo y todos tenemos que estar cuidándonos de nervios innecesarios porque está internado hace 120 días«. A modo de conclusión, indicó que mantuvo un diálogo con los médicos para evitar que esto vuelva a suceder: «Una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace. Lo de hoy, no estuvo bueno«.