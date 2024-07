El entrenador de la Selección de Uruguay estalló contra la Conmebol: «Es una vergüenza».

Marcelo Bielsa se reencontró esta tarde con la prensa en conferencia previa al partido por el tercer puesto, a menos de 48 horas de la eliminación de Uruguay en semifinales de la Copa América a manos de Colombia, que dio mucho más que hablar por lo sucedido una vez terminado el partido que sobre el 1-0 en sí.

«Uno tiene que hablar pensando en todas las amenazas que recibe si habla. Lo único que puedo decir es que los jugadores reaccionaron como lo hubiera hecho cualquier ser humano. Si están agrediendo a su mujer, a su madre, un bebe, a su esposa, a su hermana… ¿Qué hace? ¿Pregunta si van a sancionar a los que fueron a defender? Hay un grado de complicidad, porque las preguntas también actúan de manera cómplice. Esto lo tienen que decir ustedes (a los periodistas) no lo que tengo que decir yo», comentó respecto de los incidentes que se dieron al final del encuentro con Uruguay.

Y agregó: «Cuando usted ve que hay un acto violento, por supuesto que quién va a estar a favor de una reacción violenta, pero lo primero que tiene que ver es a qué responde la reacción, y si hubiera habido la posibilidad de hacerlo de otro modo. Esto ustedes ya lo saben, pero siempre vienen a que alguno de los infelices que estamos de este lado abramos la boca… No vaya a ser que sean ustedes los que señalen y se vean afectados de alguna manera».

Respecto de la Conmebol, «Hicieron una conferencia de prensa para decir que las canchas estaban perfectas, cuando se ve que las uniones (de los pedazos de pasto) no justifican, y que los campos de entrenamiento están perfectos, y Bolivia no entrenó y yo tengo todas las fotos que justifican que es mentira. Esto es una plaga de mentirosos. Ya dije todo lo que me prometí no decir», dijo.

«A la jefa de campo de juego la conozco, y conozco todo lo mal que hace. Hizo una conferencia de prensa que es una cuestión visual. Que Vinicius no ve, que Scaloni no tiene que hablar… En los campos de entrenamiento nos pedían disculpas porque eran un desastre, pero claro eso afecta a los organizadores entonces no hay que decir una palabra y te amenazan».

«A Scaloni le dijeron: ‘ya hablaste una vez, no hables más’. Y él mismo dijo que ya había dicho todo lo que tenía que decir. Todos amenazados. ¿Cuál es la amenaza? Deportiva, igual que ahora. ¿Los van a suspender? Pero pídanle disculpas, viejo. Lo único que tienen que hacer es decir: ‘Cometimos tales errores, somos responsables, nos hacemos cargo’.

Y para cerrar, declaró: «la sanción no es para los futbolistas, sino para aquellos que los obligaron a actuar del modo en que actuaron. No tenían opción, los dejaron sin opción. Y resulta que hay que ver si le tenemos miedo a la posible sanción».