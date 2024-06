La ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, dejó en claro su posición respecto del caso en que perdieron la vida el Oficial Principal de la Policía Leonardo Alarcón y el preventor de Godoy Cruz, Sebastián Velázquez; como consecuencia de haber sido atropellados por un conductor borracho.

Refiriéndose a Alarcón, dijo “Quien perdió su vida luego de que un conductor con cinco veces más de alcohol que el límite permitido le arrebatara su vida, tanto a él como a un agente municipal que estaba cumpliendo funciones en la Vial. Es ciencia ficción creer o pensar que una persona que se sube a un vehículo con cinco veces más de alcohol que el límite permitido no pensó como posible el resultado que obtuvo, que fueron dos muertes de dos jóvenes, uno de 23 años y otro de 37 años, con familias y una carrera por delante”.

Y agregó “es que una persona que se sube a un auto con 2,68% de alcohol claramente tiene un dolo homicida de alguna forma. Y si no, no entendemos para qué existe la figura del dolo eventual. Si no cabe en estos casos, ¿dónde cabe? Esa es mi visión, pero también la de la titular de un órgano político que involucra esta materia y que además involucra el dolor que atravesó la fuerza respecto del fallecimiento de un compañero”.

Al respecto, el propio Gobernador Cornejo ya había manifestado “Queremos que estos inconscientes tengan la pena que se merecen. Vamos a seguir trabajando arduamente para eso, insistiendo con las reformas en la justicia provincial y nacional«.

Las declaraciones de la ministra Rus se dieron en el marco de la inauguración de la II Jornada Interdisciplinaria de Seguridad Vial, en el Centro Cultural Julio Le Parc.

Explicó que la Policía Vial ha incrementado un 30% los controles en general y un 100% en lo que respecta a la alcoholemia, agradeciendo las gestiones de Orlando Corvalán desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial para posibilitar este aumento en los controles, especialmente con el uso de alcoholímetros. En este sentido subrayó que «el 93% de los ingresos a alcaidías es por la infracción del artículo 67bis, es decir, es por la conducta de alcoholemia de más de un gramo al volante«.

