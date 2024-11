Se trata de flexibilizar los límites en los envíos de importaciones eventuales (courier). De esta manera, los topes de importación van a pasar de US$ 1.000 a US$ 3.000 por envío; un monto similar al de los demás países de la región, detallaron desde la Secretaría de Comercio e Industria de Nación.

Además, no se abonarán aranceles por los primeros US$ 400 por envío; siempre que se trate de un bien adquirido para uso personal. En estos casos, los productos sólo abonarán IVA. A modo de ejemplo, una campera que en el exterior vale US$ 100, hoy paga US$ 67 en concepto de impuestos. Con esta medida, pasará a pagar US$ 21.

Así, según explicaron desde la cartera, “los argentinos van a poder acceder a productos importados con precios más competitivos, en especial aquellos que no tienen la oportunidad de viajar, subrayaron. Por ende, van a poder traer ropa, juguetes y/o pequeños electrodomésticos del exterior”.

Por otro lado, las empresas podrán importar de manera más ágil los insumos, repuestos y piezas que necesiten de manera urgente para su producción.

Pero aclararon que esta medida no afecta a la importación bajo el régimen del correo “puerta a puerta”, operado por los correos oficiales. De todos modos, resaltaron que, para esta modalidad también están previstas modificaciones, que se anunciarán en las próximas semanas.