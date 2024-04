La Junta Calificadora de Secundaria de la Dirección General de Escuelas abrió hoy, viernes, la inscripción para obtener el Bono de Puntaje Condicional 2024. El trámite se realiza de manera online en la plataforma GEM PAD.

El sistema se habilita una vez al mes y por el lapso de 24 horas, de acuerdo con el cronograma de las Juntas.

Se trata de una documentación fundamental para presentarse en los llamados del nivel secundario. El último vigente data del 2018 y esta alternativa es para aquellos que no poseen Bono, que no renovaron el anterior (2011-2012) o para quienes lograron en el último tiempo un título docente que los habilita a ser categoría “A” (profesor).

Las próximas fechas serán el 31 de mayo, el 28 de junio, el 26 de julio, el 30 de agosto, el 27 de septiembre y el 29 de noviembre.

El procedimiento es el siguiente:

Paso 1: Registrar el título La Junta Calificadora solo dará curso a solicitudes de Bonos de Puntaje, siempre que se adjunte el escaneo del o los títulos registrados en DGE. Este trámite es excluyente, actualmente se hace solo de forma virtual por ventanilla única en la web y posee una demora cercana a los 90 días.

Si se poseen varios títulos, por ejemplo, el de la secundaria y uno del nivel superior, cada título se registra por separado.

Paso 2: Debido a que el trámite para obtener el bono es 100% virtual y solo por la plataforma GEM, el interesado debe poseer una cuenta GEM.

Paso 3: Activar el Rol Pad docente de GEM

Para el caso de aquellos que todavía no son docentes en actividad porque no poseen bono de puntaje y no están registrados en el sistema, pero desean participar en los denominados “4 llamado o siguientes”, deberán luego de crear su cuenta GEM, escribir al correo: jcja4tollamado@gmail.com y en el asunto colocar “Solicitud Rol PAD Docente”, adjuntar en PDF o .JPG el Título Registrado en Legajos y el DNI de ambos lados. Una vez que el mail sea respondido, confirmando que ya ha sido otorgado el Rol, podrá acceder a http://dti.mendoza.edu.ar/gem/portal con su usuario y contraseña.

Paso 4: Habiendo realizado los pasos correspondientes a la creación de cuenta GEM y activación del ROL PAD DOCENTE, entonces es el momento de realizar la inscripción desde el rol PAD DOCENTE, ingresando a «Bono condicional» al hacer clic, se deberá completar con los datos personales solicitados, o editar los precargados en caso de corresponder. Luego hacer clic en Registrarse.

A continuación, aparecerán los datos personales cargados y deberá subirse los archivos de DNI y CUIL desde el botón Agregar. Si corresponde, se podrá agregar los cargos a los que desea postular.

Cuando se haya completado todos los datos correctamente podrá se podrá cerrar la inscripción para que la misma sea evaluada por la Junta correspondiente, desde el botón que se encuentra en la pantalla arriba a la derecha, al hacer clic aparecerá un cuadro Confirmar Inscripción, donde deberá hacer clic en Confirmar. Es importante que la inscripción se cierre, caso contrario nunca será evaluada por la Junta Calificadora.