A principios de este mes, al momento de ir a cobrar, la familia se enteró que Romina no percibió el beneficio, ya que Anses había decidido retirarle el apoyo sin explicarle los motivos, lo que motivó el intenso malestar de los valletanos.

Sin embargo, y afortunadamente, la recuperación del derecho de la joven, fue confirmado oficialmente hoy por la propia Anses; organismo desde el que aseguraron que la resolución ya figura en el sistema.

Según trascendió, el caso se complicó debido a un retraso generado en la Agencia Nacional de Discapacidad. Esa situación terminó entorpeciendo el desenlace de un caso por el que la familia Vicencio venía reclamando desde los primeros días de abril.

Silvia, la mamá de Romina se había negado a recibir algún tipo de ayuda que no fuera la que le correspondía a su hija por derecho. “Nos pidieron una cuenta bancaria, un alias, para depositarnos dinero, para apoyarnos. Pero nosotros no queremos eso, lo único que queremos es que le devuelvan su pensión, nada más. Más allá del dinero, es una ley, un derecho que ella tiene”, advirtió Silvia, a principios de mes.

Conocido el caso, Anses comunicó finalmente que la joven Romina cobraría la pensión con retroactivo a abril.

Es que desde el organismo nacional señalaron que podría existir un leve retraso en el pago pero que no debería extenderse más allá del 10 de mayo.

EL CASO DE ROMINA

Desde hace 30 años, la joven sancarlina, padece una parálisis cerebral severa, no camina, no ve, no escucha, ni puede sostenerse erguida, provocado por una meningitis que sufrió a los nueve días de nacer.

Romina Vicencio nació hace 31 años. A los 9 días de vida sufrió un ataque de meningitis que la dejó dos meses en terapia intensiva. Esa situación le provocó una parálisis severa y, en consecuencia, recibió una pensión por discapacidad.

El monto que recibe Romina, aunque sea poco, es fundamental para su familia. En total, el apoyo asciende a 86 mil pesos más un bono de 70 mil. “OSEP me entrega entre 10 mil y 15 mil pesos por mes para pañales, pero cada paquete sale unos 30 mil pesos y ella usa dos o tres paquetes de pañales por mes. Mi marido es jubilado, tampoco es tanto lo que cobra él”, comentaba Silvia hace unas semanas.

A pesar del mal rato que la familia tuvo que pasar, Silvia recibió la noticia con mucha alegría y aprovechó la oportunidad para agradecer por el acompañamiento: “Eternamente agradecida con todos, Dios los bendiga”, manifestó.

En Argentina, existe el programa de pensiones no contributivas por “invalidez”, otorgadas a las personas con discapacidad que se encuentren imposibilitadas, en virtud de su condición de salud y vulnerabilidad social, para la plena inclusión.

Según informa la página web del Gobierno nacional, en Argentina existen cuatro tipos, para las personas incapacitadas en forma total y permanente; a las madres de siete o más hijos; a la vejez, que está siendo reemplazada por la nueva Pensión Universal al Adulto Mayor y las pensiones graciables.

El presidente Javier Milei anunció desde hace meses que su gobierno iba a revisar todas las pensiones y las asignaciones de ANSES para “garantizar la transparencia” y en línea con una política de recorte del gasto público. Por lo que en el mismo sitio, también se aclara que: “quien merece y necesita una pensión, hoy la tiene. Si cometimos algún error en algún caso específico será considerado y resuelto a la brevedad”