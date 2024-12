Como si no hubiéramos esta historia muchas veces, volvió a ocurrir. Esta vez en Luján de Cuyo, la madrugada del 25 de diciembre.

En este caso, los sindicados serían jugadores de Marista Rugby Club, quienes le dieron una feroz golpiza a un joven a la salida de una fiesta en el departamento de Luján de Cuyo.

“Hoy estuvimos haciéndole una tomografía, tuvo varios golpes en la cabeza. Lo que tiene es una quebradura de la nariz y muchos moretones abajo del ojo y en el cuerpo. Pero gracias a Dios está bien”, comentó la madre del agredido.

«Salí de acá, bolivianito«, le dijo a la víctima uno de los violentos identificado como Facundo Ruiz Gei, tras lo cual integrando un grupo de al menos cinco personas, entre las que se encontraban Telmo Fernández y Fausto Fernández, golpearon repetidamente a Mateo Di Bari, un joven de 24 años.

«Me comenzaron a golpear por todas partes: en la cabeza, el pecho y la cara. Me rompieron la camisa y una de esas piñas me cortó la nariz«, relató, y aclaró que reconoce a Telmo Fernández, ya que es conocido en el ambiente y, según la víctima, tiene antecedentes de haber estado involucrado en episodios de violencia desde joven.

«Los otros chicos son conocidos por mis amigos, pero yo no sabía quiénes eran«, comentó, subrayando que, aunque no estaba familiarizado con ellos, su comportamiento agresivo no fue una sorpresa. «Ya hice la denuncia, y sé que estos que nombré son jugadores del Marista Rugby Club«, agregó, enfatizando la gravedad de la situación.

El lamentable episodio ocurrió a la salida de la fiesta Open Air, celebrada en la bodega Tierras Altas, ubicada en Luján.

VIDEO DE LA AGRESIÓN