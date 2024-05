Esta vez, es para las oficinas fiscales, la Corte, el Ministerio Público y el Ministerio de la Defensa.

En las oficinas fiscales, donde la ciudadanía puede hacer las denuncias, la huelga será de 96 horas y se extenderá desde las 23 hs del sábado 4 de mayo hasta las 23 hs del miércoles 8.

Los funcionarios que cumplen tareas en la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa harán un paro de 48 horas los días martes 7 y miércoles 8.

El motivo de reclamo es doble: mejoras salariales «concretas y acordes a la crisis» y que el plenario de la Corte resuelva el expediente denominado Cláusula C, donde los funcionarios judiciales reclaman el reenganche de sus sueldos a los de los magistrados.

Por otra parte, los empleados judiciales también analizan la posibilidad de llamar a la huelga.

Los funcionarios y los empleados del sistema judicial de Mendoza no cobraron con aumento esta semana porque en las paritarias no aceptaron las ofertas del Poder Ejecutivo, que decidió no imponer mejoras por decreto.

El trabajo del personal enrolado en ambas categorías es fundamental para la prestación del servicio de justicia y cada día de paro de actividades provoca demoras en el avance y resolución de actuaciones y expedientes en todos los fueros.

