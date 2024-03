Así se expresó la vicepresidente.

Victoria Villarruel, publicó un video a través de sus redes sociales, ratificando su compromiso con Javier Milei, tras el rechazo que sufrió el DNU en el Senado este jueves.

»Mi compromiso con Argentina y Javier Milei es inclaudicable. Desde el momento en que Javier Milei me pidió que lo acompañara como diputada, y luego en la fórmula presidencial, nosotros sabíamos a los que nos enfrentábamos», sentenció.

Durante la tarde del día de ayer, en sesión especial, el Senado de la Nación votó en contra del mega DNU con rechazo mayoritario del peronismo. Aunque todavía le queda una bala a Milei: si Diputados lo aprueba, el decreto conservará vigencia.

»Yo no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner, no me voy a convertir en aquello que vinimos a cambiar», aseguró, tras los »incansables intentos» por enfrentarla con el presidente.

Además, junto con el video, dejó un mensaje: »Sin institucionalidad no hay gobierno. Los que nos trajeron hasta acá siguen obstruyendo. ¡Todo por Argentina!».