Así lo manifiestan los trabajadores en el Valle de Uco.

Continúan las medidas por el paro nacional de lo trabajadores vitivinícolas y bodegueros. Durante la mañana de ayer, estuvieron presentes en las diferentes bodegas, y hoy desde temprano se concentraron en las calles y en los ingresos a las bodegas.

Los trabajadores del Valle de Uco, manifestaron que las medidas fueron pacíficas aunque se contó con la presencia policial para mediar la situación, «es nuestro segundo día de paro, estamos pidiendo un salario digno para trabajadores de viñas y bodegas. Nos ofrecieron una aumento de $7 mil de manera escalonada, es decir que recién en febrero terminaríamos de cobrarlo», dijo una de las trabajadoras a Canal 8.

Por otro lado, manifestaron, «no alcanza para vivir, no alcanzamos la canasta básica, no llegamos, hemos pedido un aumento del 100%, nos ofrecieron el 30%, no llegamos, estamos pasando hambre. Vamos a demostrar el desacuerdo que tenemos, vamos a continuar con el paro hasta las 00», expresando el malestar contra el sindicato que los nuclea, como lo es SOEVA.

Ricardo Fernández, referente de trabajadores de vitivinicultoras unidos, menifestó en diálogo con «A Media Mañana», «ha sido un 100% de acatamiento, todas las bodegas están paradas. Esperamos convencer a los empresarios y que se den cuenta de la miseria de sueldo que tenemos, no puede ser que ellos estén ganando millones, y que nosotros seamos más que pobres. Esta medida de fuerza va a seguir, vamos a cumplir con las 48 hs de paro, hasta las 00 y una movilización en el centro mendocino a las 18».

«la conciliación no ha sido acatada por el gremio, mientras no nos avisen, vamos a cumplir con el paro como tiene que ser», aseguró