Gastón fue atacado por un sujeto de 18 años a la salida de un cumpleaños, el pasado 05 de febrero, en el distrito de Vista Flores. El agresor le provocó heridas de gravedad con un arma blanca, en la zona del abdomen y hoy pelea por su vida.

Se encontraba internado en el Hospital Scaravelli, paso por terapia intensiva, luego a sala común, y gracias a su evolución favorable hoy se le otorgó el alta médica.

«Los médicos nos dijeron es que él aún tiene un estado delicado, no es necesaria la internación, por ello se le dió el alta. Ahora inicia un proceso en donde debe ir a curaciones, tiene controles con los cirujanos, seguirá una dieta y aún posee un drenaje» comentó Isabel, tía del joven.

Familiares y amigos prepararon una gran bienvenida en su Barrio, al respectó dijó: «la bienvenida fue emocionante, a Gastón lo vieron nacer en Vista Flores y pudimos observar lo mucho que lo quieren. Sus amigos lo recibieron a caballo, vecinos familiares le realizaron carteles, le dejaron su mensaje por micrófono y se reencontró con su abuela»

«En cuanto a lo judicial aún no podemos hablar, Gastón ya ha declarado y reconocido al agresor pero el proceso será en los tiempos de la justicia.Por parte de los agresores no tenemos contacto y en este tiempo nadie llego ni a pedir disculpas» agregó.

Para finalizar comentó: «queremos creer en la Justicia, pedimos que no sea un caso más, gracias a la comunidad, a los medios y a los médicos que le salvaron la vida. Lamentablemente no tomamos conciencia hasta que no nos toca por eso le pido conciencia a los jóvenes y que sepan que sus familias los esperan»